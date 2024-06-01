Українські власники заводу, компанія "Три Ведмеді", стали об'єктом скарг у Польщі через звільнення всіх працівників. Понад 50 людей втратили роботу на заводі, який раніше належав польській компанії Nordis.

Про це повідомляє Fakty Kaliskie.

Більше 50 працівників заводу Calfrost у місті Каліш Великопольського воєводства були звільнені українською компанією “Три Ведмеді”. Це сталося після того, як компанія Nordis, попередній власник заводу, продала його українцям.

“Компанія була відомим та шановним на ринку виробником заморожених овочів та фруктів. Була. Тому що, здається, все вказує на те, що ця історія закінчується”, – пише видання.

Минулої осені українська компанія “Три ведмеді” була придбана польською Nordis. Новим власником став Дмитро Ушмаєв, а генеральним директором ТОВ “Три Ведмеді” став Андрій Тищенко, який також увійшов до наглядової ради Nordis.

Ушмаєв підтвердив придбання польської компанії Forbes в квітні. Він заявив про свої наміри інвестувати у виробництво в Польщі. Однак, замість розширення, завод у Каліші буде закритий, повідомляє польське видання. У березні та квітні 54 людини, деякі з яких працювали в компанії понад 30 років, отримали повідомлення про звільнення. Згідно з інформацією від Fakty Kaliskie, вони стануть безробітними наприкінці червня.