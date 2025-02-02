Тримісячний Марк Тушаковський став наймолодшим рекордсменом за всю історію Національного реєстру рекордів України. Досягненням малюка є довжина його волосся, яка становить 8 см.

Про це пише “Житомир.info”.

“Національний реєстр рекордів України сьогодні оголошує нове національне досягнення – найдовше волосся у немовляти. Ми маємо нового рекордсмена України – Марк Тушаковський, йому 3 місяці й 8 днів, найдовше волосся у немовляти – 8 см”, – сказала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Як розповіла “Суспільному” мама хлопчика Тетяна Маркова, її син народився 25 жовтня 2024 року у Звягелі. На світ Марк з’явився одразу з довгим волоссям.

“Коли народився Марк, то в нього вже було густе, русяве, довгеньке волосся, яке почало дуже стрімко рости. Я веду активно сторінку в Instagram і викладаю там фотографії, коротенькі відео, на яких іноді показую, як розчісую сину волосся. Мої підписники від цього в захваті, реагують сердечками, а в коментарях пишуть, що такого волосся у малюків не бачили, що Марк має свій стиль, унікальну зачіску і незвичний образ”, – повідомила Тетяна Маркова.

Цей феномен здивував навіть медиків, які за роки своєї практики ще не бачили у немовляти такого довгого волосся у такому віці.

“Коли ми приходимо на огляд до медичного закладу і знімаємо шапку, а там така шевелюра, то лікарі сміються і кажуть, що ще такого не бачили. Тобто всі помічають цю особливість синочка”, – розповіла мама Марка.

Саме реакція медиків та підписників в Instagram підштовхнула Тетяну Маркову до рішення зареєструвати цей незвичайний факт в Національному реєстрі рекордів.