Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні триває експертиза нової російської ракети, яка за своїми технічними параметрами відповідає міжконтинентальній балістичній.

Цю заяву він зробив у своєму зверненні, присвяченому Дню Гідності та Свободи.

Глава держави зазначив, що Росія вкотре проявила зневагу до життя, гідності та свободи, обстрілявши Україну новою ракетою. Її характеристики, за його словами, включають висоту та швидкість, що властиві міжконтинентальним балістичним ракетам.

“Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч із ним є нормальне життя. Коли люди мають гідність. Коли країна хоче бути і має право бути незалежною”, – наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що російське керівництво намагається знайти зброю у таких країнах, як Іран і Північна Корея, а нові атаки є проявом страху перед розвитком незалежної України.

У своєму зверненні Зеленський подякував українцям за їхню хоробрість та гідність у захисті держави. Він підкреслив, що гідність – це одне з головних слів, які характеризують Україну, на відміну від Росії, яка це слово втратила.

Українські експерти наразі аналізують усі дані про російську ракету, а результати досліджень можуть пролити світло на новий етап загроз з боку РФ.