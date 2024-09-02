У червні 2024 року Україна офіційно розпочала процес переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. На цей момент разом з ЄС Україна працює над виявленням "прогалин", особливо в законодавстві, які необхідно привести у відповідність. З липня цього року Україна провела кілька двосторонніх зустрічей для оцінки цих аспектів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, з 25 червня Україна отримала можливість розпочати переговори по будь-яких напрямках майбутньої угоди про вступ до ЄС, залежно від можливостей України та Єврокомісії. Після відкриття переговорів 8 липня розпочалися двосторонні зустрічі для перевірки українського законодавства. У 2024 і 2025 роках плануються переговори по всіх напрямках, і у 2025 році Україна може перейти до завершальної стадії переговорного процесу з ЄС.

“Переговори відкриваються кластерами, по 6-7 розділів, відповідно до напрямку. В 2025 році ми точно почнемо переговори по кластеру “фундаментальні правила”. Нам треба бути готовими юридично стати частиною єдиного ринку і відповідати політичним критеріям верховенства права. 2025 рік може бути відзначений тим, що ми перейдемо до етапу вже фіналізації переговорних позицій по всіх розділах”, — зазначила віце-прем’єр.

Стефанішина також зазначила, що “відповідно до “прогалин”, формується обсяг зобов’язань, які Україна має виконати”.

Європейський Союз визначив сім ключових вимог для України, які необхідно виконати для збереження статусу кандидата. Серед них — судова реформа, боротьба з корупцією та гармонізація аудіовізуального законодавства з європейськими стандартами.

“А тепер це 7777 вимог, це тисячі і тисячі сторінок правової роботи, це сотні і тисячі директив і регламентів, які зараз аналізуються державними органами, це десятки зустрічей, які відбуваються прямо зараз”, — розповіла віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Для ефективної організації та координації переговорного процесу, український уряд створив 36 переговорних груп.