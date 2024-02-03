Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Цього тижня ми маємо нові рішення про підтримку нашої держави від Німеччини, від Нідерландів. Люксембург приєднався до нашої авіаційної коаліції. Литва – є новий пакет. З міністром закордонних справ Канади обговорили подальшу оборонну співпрацю. Виконуються оборонні контракти, які для нас критично важливі. Є посилення ППО”, — сказав президент.

Він додав, що війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенню є не тільки українська держава і не тільки незалежність України. І тому, за словами Зеленського, “безумовно важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу й робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії”.

“Іншого Москва не розуміє. Продовжуємо працювати з партнерами і щодо нових санкцій проти Росії, і щодо блокування російських схем обходу санкцій. І максимально активно – щодо конфіскації російських активів, які були розосереджені в різних юрисдикціях. Я вдячний усім, хто допомагає нам у роботі щодо конфіскації російських активів”, — сказав президент.

Зеленський також повідомив, що 3 лютого тривають відновлювальні роботи в регіонах, де через російські удари були відключення електрики. Зокрема, голова “Укренерго” виїхав на Дніпропетровщину, де окупанти РФ ударили по Кривому Рогу.