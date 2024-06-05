Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.
«Покровський напрямок – один з найбільш гарячіших. Там відбувається найбільше зіткнень. За минулий тиждень відбулося 220 атак. Це райони населених пунктів Калинове, Євгенівка, Сокіл, Яснобродівка.
І зараз тривають п’ять боїв у цьому напрямку. Одну атаку наші захисники відбили», – сказав він.
За словами Волошина, ворожа активність також спостерігається на напрямку району Очеретиного. Тут за минулу добу ворог втратив понад 450 осіб убитими і пораненими.
Речник ОСУВ «Хортиця» наголосив, що є ймовірність, що ворог намагатиметься прорвати нашу оборону і розвинути наступ у напрямках населених пунктів Покровськ, Мирноград і Селідове.
«А це означає, що ворог пробиватиме собі шлях до магістралі Покровськ-Костянтинівка», – додав Волошин.
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