Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
У КМВА зауважили, що цієї ночі російські Shahed заходили на Київ переважно поодинці, а не групами. Проте жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.
Відповідно до оперативних даних станом на 8:45 в Києві без потерпілих та руйнувань.
“Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. Але прошу усіх киян та гостей міста бути уважними і пильними – атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ”, — начальник КМВА Сергій Попко.
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