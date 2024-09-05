У ніч на четвер, 5 вересня, російські безпілотники атакували столицю. Обійшлося без жертв та руйнувань. Однак повітряна тривога тривала понад дев’ять годин, і в місті було чутно вибухи.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА зауважили, що цієї ночі російські Shahed заходили на Київ переважно поодинці, а не групами. Проте жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.

Відповідно до оперативних даних станом на 8:45 в Києві без потерпілих та руйнувань.