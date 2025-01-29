Про це повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.
За його словами, цвітіння помітили в Дніпровському, Оболонському та Печерському районах. Зазвичай японські дерева в Україні розквітають у квітні, однак цьогоріч зимі передували температурні рекорди. Так, 26 та 27 січня температура у Києві відповідала показникам кінця березня.
«Цвітіння не в сезон шкодить рослинам. Виснажуються їхні ресурси, знижується стійкість до хвороб. Крім того, узимку відсутні комахи-запилювачі», — пояснив Возний.
У КМДА заявили, що працюють над розробкою Плану адаптації Києва до зміни клімату. Документ включатиме оцінку ризиків і заходи для підвищення стійкості міста.
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