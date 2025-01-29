У Києві наприкінці січня зацвіли сакури. У міській адміністрації пояснюють це аномально теплою погодою та називають такий феномен «тривожним сигналом» змін клімату.

Про це повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

За його словами, цвітіння помітили в Дніпровському, Оболонському та Печерському районах. Зазвичай японські дерева в Україні розквітають у квітні, однак цьогоріч зимі передували температурні рекорди. Так, 26 та 27 січня температура у Києві відповідала показникам кінця березня.

«Цвітіння не в сезон шкодить рослинам. Виснажуються їхні ресурси, знижується стійкість до хвороб. Крім того, узимку відсутні комахи-запилювачі», — пояснив Возний.

У КМДА заявили, що працюють над розробкою Плану адаптації Києва до зміни клімату. Документ включатиме оцінку ризиків і заходи для підвищення стійкості міста.