Ввечері у суботу, 2 листопада, армія Ізраїлю ліквідувала на півдні Лівану командира "Хезболли" Джафара Хадера Фаура, який відповідав за ракетні обстріли Ізраїлю 8 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що винищувач ВПС Ізраїлю у співпраці з Північним командуванням знищив Фаура у районі Джуайя на півдні Лівану. За даними ЦАХАЛу, разом з ним було знищено ще одного командира підрозділу безпілотників.

Видання наголошує, що саме Фаур відповідав за запуск ракет та безпілотників по північній частині Ізраїлю зі сходу Лівану. Його підрозділ першим відкрив вогонь по країні 8 жовтня минулого року, надавши наказ почати конфлікт вздовж північного кордону ізраїльської держави.

За словами військових, вбитий командир “Хезболли” також несе відповідальність за ракетний обстріл Голанських висот, внаслідок яких загинули ізраїльські мирні жителі.

Крім того, саме він відповідає за напад на Мадждаль-Шамс, внаслідок якого загинули 12 дітей, і обстріл Метули, що стався 31 жовтня та який забрав життя п’ятьох мирних жителів.