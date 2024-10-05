Про це повідомляє Times of Israel.
За інформацією ізраїльських військових, серед загиблих багато польових командирів. Вони були вбиті як у результаті авіаударів, так і під час наземних бойових дій.
Ізраїльська армія наголошує, що її рейди зосереджені на місцях скупчення бойовиків «Хезболли» у селах на півдні Лівану. Під час цих операцій вже виявлено значні запаси зброї.
У ЦАХАЛі заявили, що операції на півдні Лівану будуть розширюватися за потреби, проте армія Ізраїлю має намір завершити їх якомога швидше.
Як зазначалося раніше, Армія оборони Ізраїлю в ніч на вівторок розпочала новий етап війни проти «Хезболли», ініціювавши наземну операцію на південних територіях Лівану.
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