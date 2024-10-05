Армія оборони Ізраїлю оголосила, що з початку наземної операції на півдні Лівану було ліквідовано понад 400 бойовиків угруповання «Хезболла».

Про це повідомляє Times of Israel.

За інформацією ізраїльських військових, серед загиблих багато польових командирів. Вони були вбиті як у результаті авіаударів, так і під час наземних бойових дій.

Ізраїльська армія наголошує, що її рейди зосереджені на місцях скупчення бойовиків «Хезболли» у селах на півдні Лівану. Під час цих операцій вже виявлено значні запаси зброї.

У ЦАХАЛі заявили, що операції на півдні Лівану будуть розширюватися за потреби, проте армія Ізраїлю має намір завершити їх якомога швидше.

Як зазначалося раніше, Армія оборони Ізраїлю в ніч на вівторок розпочала новий етап війни проти «Хезболли», ініціювавши наземну операцію на південних територіях Лівану.