Високопоставлений посадовець Хезболли Набіль Каук був ліквідований у результаті авіаудару увечері в суботу, 28 вересня, по Бейруту.

Про це повідомив ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю).

За інформацією військових, Каук обіймав посаду командира “превентивного підрозділу безпеки” Хезболли та був високопоставленим членом центральної ради цього терористичного угруповання.

Він приєднався до Хезболли ще в 1980-х роках, мав тісні зв’язки з керівництвом угруповання та безпосередньо брав участь у терористичних атаках проти Ізраїлю, зокрема у нещодавніх.

28 вересня Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила знищення лідера Хезболли Хасана Насралли.

Того ж дня агентство Reuters повідомило, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї евакуювали у безпечне місце через новини про ліквідацію Насралли.