Про це пише Assosiated Press.

Сьогоднішні удари сталися близько 4-ї ранку за місцевим часом. Вони призвели до руйнування восьмиповерхового будинку. Цивільна оборона Лівану заявила, що кількість загиблих не є остаточною, оскільки рятувальники все ще розкопують завали в пошуках тих, хто вижив. Ці удари стали четвертими по столиці Лівану менш ніж за тиждень.

Ескалація сталася після того, як посланник США Амос Хохштайн відвідав регіон цього тижня, намагаючись досягти угоди про припинення вогню, щоб покласти край більш ніж 13-місячним боям між Ізраїлем і Хезболлою, які переросли в повномасштабну війну за останні два місяці.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, в результаті ізраїльського бомбардування в Лівані загинуло понад 3500 людей і понад 15 000 отримали поранення. Це призвело до переміщення близько 1,2 мільйона осіб, або чверті населення Лівану.

З ізраїльської сторони близько 90 солдатів і майже 50 цивільних були вбиті ракетами, безпілотниками та ракетами на півночі Ізраїлю та в боях у Лівані.