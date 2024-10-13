Міжнародна спільна повинна вжити жорстких заходів у відповідь на розстріл росіянами українських воїнів. Такі дії є черговим свідченням грубого порушення міжнародного права.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

“Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни”, – зазначив він.

Очільник МЗС наголосив, що страти росіянами українських полонених стають дедалі частішими. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.

Глава МЗС закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів – видати ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російських злочинців, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб.

Нагадаємо, сьогодні вранці аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські військові вчергове порушили правила та звичаї ведення війни та розстріляли дев’ятьох українських військових у Курській області РФ. Це сталося, ймовірно, 10 жовтня біля села Зелений Шлях.