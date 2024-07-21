Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Болтон прокоментував заяву Трампа під час його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленського. Кандидат у президенти США стверджував, що нібито принесе мир та завершить війну Росії проти України. На думку Болтона, Трамп насправді не знає, як закінчити війну в Україні.

“Це божевілля. Він гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну”, – сказав ексрадник Трампа.

Він припускає, що можлива наближеність Трампа на посаді президента США до Кремля призведе до поступок на користь путінській Росії. Це може призвести до негативних наслідків для України.

Болтон нагадав, що в основі інтересів американської національної безпеки є захист від неспровокованої агресії на європейському континенті, що приносить користь США. Саме тому, позиція Трампа може стати “темним моментом” не лише для України, але й для Сполучених Штатів.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Американський політик назвав цю розмову “дуже хорошою“. Зокрема він пообіцяв, що як наступний президент США, “принесе мир у світ і покладе край війні, яка забрала так багато життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей”.