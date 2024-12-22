Про це він написав на офіційній сторінці в Instagram.

“Справжня шабля видатного українського гетьмана Івана Мазепи. Тримати в руках унікальний артефакт, якому понад 300 років, було честю для мене. Століттями Росія паплюжила ім’я гетьмана Мазепи. Тепер воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує. Все тільки починається!”, написав боксер.

Як раніше повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, шабля гетьмана Івана Мазепи це унікальний артефакт, зразок українського зброярства, сформованого зокрема під впливом країн мусульманської східної культури. Шаблю гетьман Іван Мазепа подарував за гарну службу осавулу Савичу. Нині вона зберігається у Чернігівському обласному історичному музеї ім. Тарновського.

До столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяді, де цієї ночі відбувся боксерський бій Олександра Усика із Тайсоном Ф’юрі, гетьманську шаблю доставили з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців, а її презентація на ринзі абсолютним чемпіоном світу з боксу стала важливим кроком культурної дипломатії. 

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