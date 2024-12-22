Український боксер Олександр Усик, який підняв на ринзі унікальну шаблю гетьмана Івана Мазепи заявив, що тримати цей історичний артефакт було для нього честю.

Про це він написав на офіційній сторінці в Instagram.

“Справжня шабля видатного українського гетьмана Івана Мазепи. Тримати в руках унікальний артефакт, якому понад 300 років, було честю для мене. Століттями Росія паплюжила ім’я гетьмана Мазепи. Тепер воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує. Все тільки починається!”, — написав боксер.

Як раніше повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, шабля гетьмана Івана Мазепи — це унікальний артефакт, зразок українського зброярства, сформованого зокрема під впливом країн мусульманської східної культури. Шаблю гетьман Іван Мазепа подарував за гарну службу осавулу Савичу. Нині вона зберігається у Чернігівському обласному історичному музеї ім. Тарновського.

До столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяді, де цієї ночі відбувся боксерський бій Олександра Усика із Тайсоном Ф’юрі, гетьманську шаблю доставили з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців, а її презентація на ринзі абсолютним чемпіоном світу з боксу стала важливим кроком культурної дипломатії.