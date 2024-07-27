Екскомандир “Азову”, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін піддав критиці тревесті-шоу, яке відбувалося на відкритті Олімпійських ігор у Парижі. Він вважає, що подібні заходи викривляють реальність та підміняють цінності в сучасному західному світі.

Про це він написав на у Telegram-каналі.

“Олімпійські ігри – це про змагання та спортивні досягнення, а не про «рівність», і тим більше не про трансух та інших фріків. А травесті-шоу, яке було замість відкриття Олімпіади — це прям демонстрація викривленої реальності та підміни цінностей в сучасному західному світі”, — йдеться у дописі Жоріна.

Він додав, що це шоу “виглядало гидко та смішно, але насправді тут не до сміху, бо загрози та виклики майбутнього зовсім не смішні”. Як зазначив військовослужбовець, “якщо Європа не прокинеться й не почне лікуватись від усього цього, на неї чекає дуже сумний фінал”.

“Такими темпами з наступної Олімпіади мають зробити просто ЛГБТ-фестиваль, скасувавши призові місця. Щоб ніхто не образився і не відчув себе “нерівним”, — наголосив Жорін.