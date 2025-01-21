Як повідомляє CNN, пише “Європейська правда”, Трампа у понеділок запитали, наскільки він оптимістично налаштований щодо виконання всіх трьох фаз угоди про перемир’я між сторонами конфлікту.

“Я не впевнений. Це не наша війна, це їхня війна,” – відповів Трамп.

Президент також зазначив, що бачив кадри із сектору Гази, де через руйнування доведеться все будувати заново.

Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаніягу ще до інавгурації Трампа заявив, що і Трамп, і Байден “висловили повну підтримку щодо права Ізраїлю відновити бойові дії, якщо Ізраїль дійде висновку, що перемовини про фазу Б даремні,” і підкреслив, що він цінує таку позицію.

Перемовини про другий етап, які мають початись 4 лютого, передбачають вихід ізраїльських військ із сектору Гази.

У правому крилі ізраїльських політиків звучать заяви про те, що домовленість про припинення вогню є “капітуляцією” і що згортати операцію не можна.