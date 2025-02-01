Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

За його словами, Трамп ще восени обговорював це питання із президентом України Володимиром Зеленським, наголошуючи на необхідності активних дій. Він висловив сподівання, що завершення війни в Україні можливе у короткостроковій перспективі.

“Ви знаєте, я б хотів сказати, що це місяці, а не роки. Я говорю про короткострокову перспективу. Це не буде схоже на Афганістан, де війна тривала чотири роки. Це не повинно стати “домашнім завданням”. Це має бути короткостроковим рішенням для обох націй, і не тільки для них. Це добре для Сполучених Штатів, для світу”, — сказав Келлог.

Він нагадав, що США за час війни витратили понад 174 мільярди доларів на підтримку України. Разом з тим Росія за цей час зміцнила партнерство з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Але зараз, за його словами, є ознаки того, що російсько-українська війна може завершитись й триває “рух у цьому напрямку”.

“Я впевнений, що ми справді можемо щось зробити. Президент Трамп очолить цей процес. І добре те, що він чудовий майстер угод, і він дуже впевнений у тому, що робить. І я впевнений, що ми зможемо це здійснити — як для американського народу, так і для всього світу. Європа також готова до цього”, — сказав спецпредставник Трампа.

При цьому Келлог зауважив, що майбутня стратегія США передбачає застосування важелів впливу як на Росію, так і на Україну, оскільки Трамп зацікавлений у рішенні, яке влаштує обидві сторони конфлікту.