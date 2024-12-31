Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Київ готовий до можливого припинення постачання електроенергії зі Словаччини та має альтернативні джерела постачання, такі як Польща та Румунія.



Про це повідомляє Politico.

Україна не боїться заяв прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливого припинення постачання електроенергії в зимовий період. Ця ситуація виникла після того, як Київ відмовився продовжувати дію газової угоди з Росією, укладеної у 2019 році. Термін дії угоди закінчується найближчими днями.

“Я не думаю, що вони наважаться на це”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю для POLITICO, додавши, що такий крок суперечить правилам ЄС.

Україна вже звернулася до Європейської Комісії з проханням розпочати офіційні консультації щодо цієї проблеми. За словами Галущенка, Київ зможе компенсувати втрати електропостачання за рахунок імпорту з Польщі та Румунії, і Польща вже запропонувала підтримку у разі такого сценарію.

“Якщо мета – завдати болю Україні, це не спрацює”, – підкреслив міністр.

Словаччина і Угорщина, очолювані проросійськими лідерами Робертом Фіцо та Віктором Орбаном, вже кілька місяців намагаються переконати Україну продовжити угоду. Вони наголошують, що її завершення загрожує енергетичній безпеці регіону. Проте Європейська Комісія відмовилася підтримати ці ініціативи.

Нещодавній візит Фіцо до Москви, де він обговорював питання постачання газу з президентом Росії Володимиром Путіним, викликав обурення у Києві. Президент України Володимир Зеленський звинуватив словацького прем’єра у послабленні європейської єдності.

Експерти зазначають, що реальні енергетичні ризики для Словаччини є мінімальними, і країна більше зацікавлена у збереженні прибутків від транзиту російського газу. За оцінками українських чиновників, цей дохід становить близько пів мільярда доларів на рік.

Галущенко наголосив, що у випадку припинення постачання електроенергії, втрати для Словаччини будуть значними.

“Ми говоримо не про благодійність чи безкоштовні постачання, а про електроенергію, за яку ми платимо. Припинення експорту означатиме втрату сотень мільйонів доларів на рік для Словаччини”, – зазначив він.

Міністерство економіки Словаччини відмовилося коментувати ситуацію. Тим часом українська сторона впевнена, що можливі дії Словаччини завдадуть більше шкоди самій країні, ніж Україні, враховуючи фінансові наслідки та втрату доступу до дешевої української електроенергії в майбутньому.