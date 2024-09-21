Керівник Офісу Президента закликав країни Заходу і Глобального Півдня жорстко реагувати на такі задуми Росії й зупинити можливий сценарій ядерної катастрофи.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

“Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Росія – терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх”, — йдеться в дописі

За словами Єрмака, світ має відреагувати на підготовку Росії до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі.