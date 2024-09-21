Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.
“Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Росія – терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх”, — йдеться в дописі
За словами Єрмака, світ має відреагувати на підготовку Росії до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі.
- Росія готується вдарити по ядерних об’єктах України, — МЗС
- Попри візит МАГАТЕ окупанти використовують ЗАЕС як склад боєприпасів
- У МАГАТЕ заявили, що градирню на Запорізькій АЕС доведеться знести