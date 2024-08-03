Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі з'явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якого росіяни жорстоко вбили. Омбудсман звернувся до Червоного хреста, ООН та правоохоронців із закликом зафіксувати черговий злочин росіян та встановити особу закатованого.

Про це йдеться у дописі омбудсмана у Telegram-каналі.

“У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів”, – написав омбудсман.

Він зазначив, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.

Зважаючи на це, Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Також він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

“Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій РФ”, – додав омбудсман.

Обережно: чутливе фото

Окремо Лубінець зазначив, що війна, яка зараз триває є гібридною, і розповсюджуючи подібні фото соціальними мережами Росія має на меті залякати українців: як цивільних, так і військових.

“Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини – повинне бути покарання!” – наголосив омбудсман.