Було прийнято новий закон №3720-IX (чинний з 01.01.2025), що зобов'язує учасників бойових дій та людей з інвалідністю через війну платити 50% за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну потерпілих осіб під час використання наземних транспортних засобів в Україні.

Про це військова, волонтерка та громадсько-політична діячка, учасниця Війни на сході України, керівниця патронатної служби полку «Азов» Олена Толкачова написала на своїй сторінці в Facebook.

“Поки цвіт нації гине в окопах, наші нардепи вже “подбали” про ветеранів та їх родини. Прийняли новий закон №3720-IX (чинний з 01.01.2025), який тепер зобов’язує учасників бойових дій та людей з інвалідністю через війну платити 50% за автоцивілку”, – написала вона.

Раніше, як написала Толкачова, військові взагалі не платили за цю страховку, бо держава покривала збитки.

Тепер, додала вона, військовослужбовців та ветеранів змушують платити страховим компаніям, навіть після того, як вони віддали свої життя та здоров’я за країну.

“Це пряме порушення Конституції: > Стаття 22: Права і свободи не можуть бути звужені при прийнятті нових законів. Тобто, замість того, щоб підтримувати ветеранів, нас ще й обкладають новими витратами. Цікаво, як і з ким у Мінветі погоджували цю ганьбу? Списки депутатів, які голосували за цей закон, є на сайті Верховної Ради”, – зазначила вона.