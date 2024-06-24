24 червня 2023 року окупанти в захопленому Бердянську застрелили двох шістнадцятирічних українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. При цьому заявивши, що нібито хлопці першими відкрили вогонь у місцевому парку.

Залишившись у захопленому Бердянську підлітки дійсно продовжували протидіяти росіянам і не приховували своєї проукраїнської позиції.

“Слава Україні!” – казав Тігран, заходячи до комендатури окупованого міста. Такими ж були і його останні слова перед вбивством.

Восени 2023 року обох хлопців затримали російські правоохоронці. Відтоді почалась фабрикація справи про нібито вчинену ними “диверсію на залізничній дорозі”. Адвокати, яких їм надали самі ж окупанти, схиляли підлітків до співпраці з росіянами і визнання інкримінованої вини. Під тиском російських спецслужб вони записали зізнання на відео.

16-річного Тіграна ФСБшники затримували кілька разів, погрожували, катували і вивозили на показовий “розстріл”. Але попри весь пережитий жах він не зрадив проукраїнські погляди.

Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці “відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні”, одним з “винуватців” він називає неповнолітнього Тиграна Оганісяна.