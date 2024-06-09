Про це розповів начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов в інтерв’ю “Донбас Реалії”.
“Я можу лише сказати, що відповідно до існуючих планів це буде в цьому році (поява винищувачів F-16, — ред.). А який місяць, який день, завтра чи в серпні, я думаю, я не в праві це коментувати. Але відповідно до тих планів, які в нас є, цей рік має бути в Україні з F-16″, — додав військовий.
На питання про кількість винищувачів Голубцов зазначив, що “авіація воює парами, ланками, ескадрильями”.
“Ми будемо починати з меншого і нарощувати. Я думаю, щонайменше ланка (авіаційна ланка містить три-чотири літаки, — ред.) у нас точно буде. Щонайменше. Хоча це мінімум. Може бути й більше”, — сказав бригадний генерал.
Також він зауважив, що всі обіцяні літаки прибудуть в Україну – деякі з них залишаться в центрах підготовки.
“Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів. Тому цифра хай нікого не дивує. Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт”, — пояснив Голубцов.
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