Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

“Світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців. Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору”, — йдеться в дописі.