Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Росія готує низку ІПСО після масованого обстрілу енергосистеми України 22 березня, щоб посіяти паніку серед населення. Зокрема щодо нібито знищення греблі Дніпровської гідроелектростанції.
У ЦПД спростовують російський фейк про «знищення греблі».
«ДніпроГЕС — стоїть. Більше інформації офіційно буде згодом», – зазначено у повідомленні.
В “Укргідроенерго” повідомили, що внаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на станції контрольована. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.