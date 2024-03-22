ЦПД спростував інформацію про знищення греблі у Запоріжжі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія готує низку ІПСО після масованого обстрілу енергосистеми України 22 березня, щоб посіяти паніку серед населення. Зокрема щодо нібито знищення греблі Дніпровської гідроелектростанції.

У ЦПД спростовують російський фейк про «знищення греблі».

«ДніпроГЕС — стоїть. Більше інформації офіційно буде згодом», – зазначено у повідомленні.

В “Укргідроенерго” повідомили, що внаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на станції контрольована. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.