Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує формувати власну адміністрацію. Так, напередодні стало відомо, що кандидаткою на пост голови Національної розвідки стала колишня конгресменка від Демократичної партії та офіцерка розвідки Тулсі Габбард, яка відома поширенням російської дезінформації та пропаганди проти України.

Про це Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у мережі X.

“Як колишній кандидат на президентську номінацію від Демократичної партії, вона має широку підтримку в обох партіях — тепер вона горда республіканка! Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її прославлену карʼєру, до нашої розвідувальної спільноти, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир через силу”, — написав Трамп та зазначив, що “Габбард понад два десятиліття боролася за США та свободи всіх американців”.

Тулсі Габбард — колишня конгресвумен від Демократичної партії та підполковниця резерву, яка служила в Іраку.

У 2022 році вона покинула Демократичну партію, назвавши її “елітарною кабалою розпалювачів війни”, та стала незалежною кандидаткою, а за місяць до президентських виборів у США приєдналася до республіканців.

Під час перебування на посаді Тулсі Габбард має здійснювати нагляд за національною розвідувальною програмою, а також консультувати президента з безпекових питань.

Слід зазначити, що Тулсі Габбард протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти підтримки України.

Вона розповідала про буцімто існування біолабораторій в Україні, критикувала політику президента Джо Байдена та звинувачувала демократів у затягуванні конфлікту поставками озброєння Києву, чим повторювала наративи російської пропаганди.

Ба більше, кандидатка на пост голови Національної розвідки заявляла, що США нібито “самі винні у військовій агресії” Росії, оскільки “провокували” її впродовж багатьох років.

У квітні 2022 року на одну з таких заяв політикині відреагував і Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявивши, що Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Росії.

“Тулсі Габбард вже неодноразово звинувачували у зв’язках із Путіним, проте це не заважає їй виступати у якості експертки в ефірі Fox News. Крім теми війни Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України”, — йшлося в повідомленні ЦПД, яке поширювали більшість українських ЗМІ.

Втім, як виявилось, після того як Трамп оголосив Тулсі Габбард кандидаткою на пост голови Національної розвідки, всі публікації про неї на офіційній сторінці Центру протидії дезінформації чомусь зникли.

Наша редакція вирішила з’ясувати куди ж поділися публікації Центру протидії дезінформації стосовно Тулсі Габбард та її заяв зокрема.

Так, завдяки сервісу “Telemetrio” стало відомо, що зазначені дописи були видалені сьогоднішнім числом.

Цікаво також й те, що Тулсі Габбард знаходиться на сайті “Миротворець”, який досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України.

“Миротворець”, в свою чергу, теж посилається на вже вказані, видалені публікації Центру протидії дезінформації.

Таким чином можна помітити як змінюється вектор політики державних установ у зв’язку з перемогою Дональда Трампа та республіканської партії у США.

У свою чергу голова ЦПД Андрій Коваленко, жодним чином не прокоментував дану ситуацію.