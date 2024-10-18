Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У відомстві зазначають, що відео було зняте не більше ніж 72 години тому.
“Ексклюзив. Як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження. Нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії”, — йдеться у повідомленні.
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