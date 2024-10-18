Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У відомстві зазначають, що відео було зняте не більше ніж 72 години тому.

За повідомленнями, події відбуваються на Сергіївському полігоні, розташованому на Далекому Сході Росії.

“Ексклюзив. Як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження. Нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії”, — йдеться у повідомленні.