"Росія завдала два результативних удари Росії по Одесі, внаслідок яких знищено сотню західних найманців. Це – попередження Макрону" — фейк.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Інформація про ліквідацію офіцерів Пентагону та Міноборони Німеччини в Одесі після ракетного удару є брехнею, яку поширюють пропагандистські ЗМІ.

Фактично, заяви про знищення “західних інструкторів” та “найманців НАТО” є частиною звичайної тактики російської пропаганди для відволікання уваги від воєнних злочинів, коли страждають цивільні.

Такі фейки вже раніше використовувалися після подій у Краматорську та селі Гроза в Харківській області, де загинули десятки мирних жителів.

Російський ракетний удар по Одесі, який стався 15 березня, призвів до загибелі 21 людини, включаючи рятувальника Дениса Колеснікова, ексзаступника міського голови Сергія Тетюхіна, командира полку поліції «Цунамі» Олександра Гостищева, а також цивільних осіб.

Фальшиві повідомлення про знищення іноземних військових під час атак на українські міста призначені для поширення наративу, згідно з яким Росія, за словами пропагандистів, веде боротьбу не з Україною, а з НАТО.