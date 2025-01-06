Центр громадського здоров’я України повідомив, що ситуація з метапневмовірусом рутинна та контрольована. Цей вірус є традиційним для України й циркулює протягом кожного епідемічного сезону.

Про це інформує ЦГЗ на своїй сторінці у Facebook.

“Метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону”, — йдеться у повідомленні.

За даними ЦГЗ, метапневмовірус має симптоми, схожі на застуду або легкий перебіг грипу: нежить, кашель, підвищена температура.

Фахівці наголошують, що порівняно з грипом, метапневмовірус зазвичай має легший перебіг і рідко викликає ускладнення.

Як захиститися

ЦГЗ рекомендує дотримуватись базових правил особистої гігієни:

регулярно мити руки з милом;

уникати контактів із хворими людьми;

дотримуватись етикету кашлю (прикривати рот серветкою чи згином ліктя);

провітрювати приміщення.

Фахівці закликали громадян довіряти виключно офіційній інформації, оскільки ситуація залишається під контролем.