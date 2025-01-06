Про це інформує ЦГЗ на своїй сторінці у Facebook.
“Метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону”, — йдеться у повідомленні.
За даними ЦГЗ, метапневмовірус має симптоми, схожі на застуду або легкий перебіг грипу: нежить, кашель, підвищена температура.
Фахівці наголошують, що порівняно з грипом, метапневмовірус зазвичай має легший перебіг і рідко викликає ускладнення.
Як захиститися
ЦГЗ рекомендує дотримуватись базових правил особистої гігієни:
- регулярно мити руки з милом;
- уникати контактів із хворими людьми;
- дотримуватись етикету кашлю (прикривати рот серветкою чи згином ліктя);
- провітрювати приміщення.
Фахівці закликали громадян довіряти виключно офіційній інформації, оскільки ситуація залишається під контролем.
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