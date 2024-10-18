Про це заявив Байден під час візиту до Берліну.
Він підкреслив, що партнери по НАТО повинні “забезпечувати нашу підтримку… доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру”.
Також Байден засудив російського диктатора Володимира Путіна за “жорстокий напад на Україну”. За словами президента США, НАТО залишається сильним і більш об’єднаним, ніж будь-коли.
“Нас чекає дуже важка зима. Ми не можемо опускати руки“, — додав Байден.
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