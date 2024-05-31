Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Росія завдала численних ударів по місту, ймовірно з комплексів С-300. Усі влучання у цивільну інфраструктуру міста.
«Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці», — написав міський голова Харкова.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що у місті зафіксовано п’ять влучань у Новобаварському районі. Одна ракета влучила у п’ятиповерховий будинок, інші впали поруч. Пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків й зруйновано цивільне підприємство.
Наразі відомо про 23 травмованих цивільних осіб та 3 загиблих.
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