Такий перехід регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.
Згідно з нею, щороку годинник переводять двічі: в останню неділю березня – на літній час, тобто на годину вперед, і в останню неділю жовтня – на зимовий час, тобто на годину назад.
Комп’ютери, планшети, смартфони та розумні годинники переходять на новий час автоматично, їх переводити не потрібно. А старі мобільні телефони та механічні годинники потрібно налаштовувати самим.
Цього року зимове переведення годинника для українців мало б стати останнім. 16 липня 2024-го Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт. Однак президент досі його не підписав.
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