Восени 2024 року Росія здійснила понад 6 тисяч запусків безпілотників і ракет по території України. Це втричі більше, ніж за попередні три місяці, і вчетверо більше порівняно з осінню 2023 року.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Зазначається, що таку статистику журналісти отримали, проаналізувавши щоденні дані Повітряних сил України. За останні півроку в середньому випускалося 1343 боєприпаси на день, що значно перевищує показник у 622 за попередні шість місяців.

Водночас, здатність української ППО перехоплювати ворожі ракети суттєво покращилася після зниження ефективності на початку року. У жовтні вдалося перехопити 93% усіх безпілотників і трохи більше 8% балістичних та гіперзвукових ракет. У листопаді показник перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет зріс до понад 40%.

У виданні зауважили, що 92% далекобійних боєприпасів, випущених Росією за останні три місяці, становили безпілотники та хибні цілі. Останні є дешевими приманками, які використовуються для виснаження української протиповітряної оборони.

Основна причина значного збільшення кількості безпілотників — робота заводу в Татарстані, який щомісяця виробляє близько 1200 “шахедів”.