Про це повідомляє Wall Street Journal.
Зазначається, що таку статистику журналісти отримали, проаналізувавши щоденні дані Повітряних сил України. За останні півроку в середньому випускалося 1343 боєприпаси на день, що значно перевищує показник у 622 за попередні шість місяців.
Водночас, здатність української ППО перехоплювати ворожі ракети суттєво покращилася після зниження ефективності на початку року. У жовтні вдалося перехопити 93% усіх безпілотників і трохи більше 8% балістичних та гіперзвукових ракет. У листопаді показник перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет зріс до понад 40%.
У виданні зауважили, що 92% далекобійних боєприпасів, випущених Росією за останні три місяці, становили безпілотники та хибні цілі. Останні є дешевими приманками, які використовуються для виснаження української протиповітряної оборони.
Основна причина значного збільшення кількості безпілотників — робота заводу в Татарстані, який щомісяця виробляє близько 1200 “шахедів”.
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