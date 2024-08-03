Про це Єрмак повідомив у Telegram-каналі.

“Наші удари ставатимуть ще потужнішими. Росія поки не уявляє, що вона почала власним терором. Цілей вистачить”, наголосив керівник ОП.

Додамо, що сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області, внаслідок чого зафіксовано влучання в склади боєприпасів, включаючи керовані авіаційні бомби.

Також атаковано нафтобази та об’єкти зберігання пального в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях, зокрема, зафіксовано загоряння резервуарів з нафтопродуктами.

Крім того, стало відомо, що воїни СБУ провели успішну операцію зі знищення російського “Сонцепьока”, який є “гордістю” російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті.

  • Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, – Зеленський
  • Українські військові знищили російський Су-25, — ОСУВ “Хортиця”
  • Сили спецоперацій знищили 15 човнів росіян на Херсонщині