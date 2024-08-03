Про це Єрмак повідомив у Telegram-каналі.

“Наші удари ставатимуть ще потужнішими. Росія поки не уявляє, що вона почала власним терором. Цілей вистачить”, — наголосив керівник ОП.

Додамо, що сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області, внаслідок чого зафіксовано влучання в склади боєприпасів, включаючи керовані авіаційні бомби.

Також атаковано нафтобази та об’єкти зберігання пального в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях, зокрема, зафіксовано загоряння резервуарів з нафтопродуктами.

Крім того, стало відомо, що воїни СБУ провели успішну операцію зі знищення російського “Сонцепьока”, який є “гордістю” російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті.