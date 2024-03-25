Головною ціллю удару по столиці була Служба безпеки України.

Про це пише Kyiv Post з посиланням на свої джерела в СБУ.

За версією видання, таким чином окупанти «вітали» українську Службу безпеки, адже сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають її професійне свято.

Відтак, за даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де перебувають високопосадовці СБУ.

Нагадаємо, вибухи прогриміли в центрі Києва в приблизно за 30 секунд після того, як в українській столиці спрацювали сирени повітряної тривоги, і влада закликала мешканців прямувати в укриття.