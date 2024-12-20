Про це повідомляє CNBS news,

Біткойн зазнав значного падіння, знизившись до $92 808,07 у п’ятницю, що стало на 9% менше порівняно з попередньою добою. Попередньо він торгувався вище $102 000, але на фоні сигналів Федеральної резервної системи США про скорочення кількості знижень відсоткових ставок у наступному році, настрої інвесторів стали обережними.

Такі зміни в монетарній політиці вплинули не тільки на фондові ринки, але й на криптовалютний сектор, що традиційно вважається ризиковим активом. У результаті ціни інших криптовалют також зазнали серйозного зниження. Ethereum впав на 15%, а XRP втратив 17% своєї вартості.

Цього року біткойн все ж встиг продемонструвати значне зростання, більш ніж удвічі, досягнувши свого останнього максимуму. На це вплинули запуск спотових біржових фондів та перемога Дональда Трампа на президентських виборах, чия прокриптовалютна політика сприяла зміцненню ринку.

Експерти попереджають, що волатильність крипторинку може зберігатися в найближчі дні. Інвесторам рекомендують уважно оцінювати ризики в умовах зростаючої нестабільності.