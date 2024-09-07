Через місяць після початку операції американські і європейські офіційні особи все ще запитують, яку кінцеву мету переслідує Україна.

Про це пише Bloomberg.

Українська операція в Курській області справила сильне враження на союзників завдяки своєму швидкому початковому успіху, порушивши уявлення про те, що війна зайшла в глухий кут. Проте, через місяць після початку операції, американські та європейські офіційні особи продовжують ставити питання щодо кінцевої мети України стосовно 100 населених пунктів у Росії, які наразі контролюються українськими військами.

Деякі союзники висловлюють занепокоєння, що Київ може бути змушений відступити з цих територій, якщо Росія організує масштабний контрнаступ. Поки російські війська продовжують тиск на сході України, європейські чиновники висловлюють побоювання, що ціна цієї операції може бути занадто високою.

Раніше газета The Telegraph повідомляла, що операція України в Курській області не змогла повністю змінити хід війни. Вона дала свої результати, але поки що не відвернула сили Росії від лінії фронту на Донбасі.