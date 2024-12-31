Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що вартість газу для населення залишається без змін.

Про це йдеться в офіційній заяві.

“Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон”, – зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

30 грудня 2024 року НКРЕКП затвердила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для оператора ГТС України (ОГТСУ). Ці зміни стосуються лише точок входу і виходу системи на регуляторний період 2025–2029 років і враховують припинення транзиту російського газу через територію України, що очікується з 1 січня 2025 року.

Водночас у Комісії запевнили, що ці зміни не вплинуть на побутових споживачів. Вартість газу, розподілу та опалення залишатиметься стабільною, оскільки діє мораторій на підвищення тарифів для населення, запроваджений у 2022 році.

Завдяки мораторію, ціни на гарячу воду та опалення також не змінюватимуться. Цей крок спрямований на підтримку стабільності в умовах опалювального сезону та уникнення додаткового фінансового навантаження на громадян.

НКРЕКП звернулася до медіа з проханням ретельно перевіряти інформацію щодо тарифів і не розповсюджувати чутки чи спекуляції на цю соціально важливу тему.

“Ці зміни спрямовані виключно на забезпечення стабільності роботи газотранспортної системи України в нових умовах. Для побутових споживачів жодних змін не відбудеться”, – йдеться в офіційному повідомленні регулятора.

Ця позиція Комісії має на меті запобігти дезінформації серед населення та забезпечити прозорість тарифної політики в Україні.