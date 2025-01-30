Світові ціни на каву зросли до рекордних позначок через обмежені запаси в Бразилії та побоювання щодо майбутнього врожаю.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на арабіку на біржі ICE сягнули $3,6945 за фунт – це на 15% більше, ніж на початку року. Вартість робусти, яка використовується для розчинної кави, зросла на 0,9% до $5609 за тонну.

Причини зростання цін:

Зниження запасів у Бразилії: резерви скоротилися до 500 тис. мішків замість звичних 8 мільйонів.

резерви скоротилися до 500 тис. мішків замість звичних 8 мільйонів. Повільні продажі врожаю: 70-80% нинішнього врожаю арабіки вже реалізовано, нові угоди укладаються повільно.

70-80% нинішнього врожаю арабіки вже реалізовано, нові угоди укладаються повільно. Очікуване зменшення врожаю: прогнозується, що цьогорічний урожай буде на 4,4% меншим за попередній.

прогнозується, що цьогорічний урожай буде на 4,4% меншим за попередній. Зниження експорту з Індії: п’ятий найбільший виробник робусти скоротить поставки на понад 10% у 2025 році.

п’ятий найбільший виробник робусти скоротить поставки на понад 10% у 2025 році. Стримування продажів: фермери у В’єтнамі та Бразилії не поспішають виходити на ринок в очікуванні подальшого зростання цін.

За прогнозами Sucden, світовий ринок кави завершить сезон із дефіцитом уже четвертий рік поспіль, а будь-які погодні ризики можуть ще більше вплинути на ціни.