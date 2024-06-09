Ситуація з постачанням електроенергії для хлібної галузі сьогодні є критичною. У кінцевому підсумку це відіб’ється і на кінцевій ціні для споживача.

Про це сказав президент «Всеукраїнської асоціації пекарів», директор ТОВ «Київ Хліб» Юрій Дученко, пише AgroPortal.ua.

Як зазначив Дученко, нині більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, тому не повинні бути відключені від електромереж. Однак за фактом підприємства відключають. Хто має можливість, переходить на електрогенератори, що насамперед впливає на стабільність роботи та ціноутворення. Експерт додав, що відключення електроенергії призводить до виробництва бракованої продукції, а також впливає на стан роботи обладнання.

“Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають змогу працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоб планово перемикнути виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більш”, — сказав Дученко.

Також він пояснив, що у собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі — 1,5 грн. Крім того, на галузь впливає бронювання, що призводить до браку людей на підприємствах, а також відсутність зерна другого і третього класу.

Тому, за словами Дученка, наразі є всі передумови для здорожчання хліба на 10%, а в наступні місяці — ще на 20%.