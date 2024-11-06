Зростання запасів нафти у США та посилення долара спричинили 2% падіння цін на нафту, тоді як перемога Дональда Трампа може мати далекосяжні наслідки для ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту знизилися на 2% у середу після двох днів зростання, коли зміцнення долара та перемога Дональда Трампа у виборах у США спричинили тиск на ринок. Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,5% до $74,36 за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала до $70,88 за барель.

Крім посилення долара, що тисне на ціни на сировину, очікування перемоги Трампа можуть призвести до політик, які додатково обмежать китайську економіку, пояснила незалежна аналітикиня Тіна Тенг.

Китай залишається найбільшим у світі імпортером нафти, і можливі політичні обмеження США можуть негативно вплинути на попит.

“Якщо Трамп переможе, у короткостроковій перспективі це може бути позитивним фактором для ринку нафти через перспективу посилення санкцій на іранську нафту”, – зазначила стратег з питань сировинних товарів в ANZ Research Сони Кумарі.

Долар США продемонстрував найбільше одноденне зростання з березня 2020 року, посилюючись на тлі очікуваних «торгових політик Трампа».

Посилення долара робить нафту, що торгується в доларах, дорожчою для власників інших валют, що може обмежити попит. У довгостроковій перспективі політики Трампа можуть підтримати американську нафтогазову галузь, проте його політика протекціонізму може знизити глобальний попит.

Додатковий тиск на ринок чинять сигнали зниження попиту. За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти у США зросли на 3,13 млн барелів за тиждень, що значно перевищує прогнози у 1,1 млн барелів. Запаси бензину зменшились на 928 тис. барелів, що в цілому відповідає прогнозам, а запаси дистилятів знизилися на 852 тис. барелів.