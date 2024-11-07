Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що після новин про перемогу Дональда Трампа на виборах у США 6 листопада українські єврооблігації та акції значно додали в ціні. За даними Франкфуртської фондової біржі, євробонди України з погашенням у 2029 році подорожчали на 2%, досягнувши 60,25% від номіналу.

Цінні папери з більш тривалим терміном погашення, що закінчується у 2034–2036 роках, зросли в ціні на 3,3–4,2% і тепер котируються приблизно на рівні 46–47% від номіналу.

ВВП-варанти України також зросли на 3,8%, досягнувши рівня 71,94% від умовного номіналу — це їхній найвищий рівень від початку повномасштабної війни.

Зросли й ціни на українські корпоративні єврооблігації. Облігації “ДТЕК Енерго” та “ДТЕК ВДЕ” подорожчали на 0,5–1%, папери “Кернелу” — на 1,4%, а “Укренерго” — на 0,7%. Єврооблігації “Метінвесту” майже не змінилися в ціні, а подекуди навіть трохи знизилися.

На фоні відсутності активного внутрішнього ринку акції українських компаній, що торгуються за кордоном, також показали позитивну динаміку. На Лондонській біржі акції гірничорудної компанії Ferrexpo виросли на 27,33%, а акції агрохолдингу МХП — на 0,74%.

На Варшавській біржі лідерами стали акції компаній ІМК і KSG Agro, які подорожчали більш ніж на 7%. Ціна акцій “Астарти” та “Кернелу” зросла в межах 1–2%.

Загалом, індекс WIG-Ukraine за день піднявся на 3,4%, а індекс KPDCI_USD — на 8,7%.