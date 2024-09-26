Міністерство закордонних справ України висловило подяку організаторам Цюрихського кінофестивалю за рішення скасувати публічні покази фільму "Росіяни на війні".

Про це повідомили у відомстві.

“Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само — жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою”, — підкреслили у МЗС.

Водночас МЗС закликало організаторів фестивалю також повністю вилучити фільм “Росіяни на війні” з конкурсу документальних фільмів. Єдиною загрозою для “безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу” є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства.

“МЗС послідовно працює над ізоляцією РФ на міжнародній арені, щоб унеможливлювати використання культурних, спортивних та інших арен задля поширення російської пропаганди та дезінформації”, — зазначили у відомстві.