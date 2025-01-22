Небінарна військова людина з США, Евелін Шенбреннер, які служили в Інтернаціональному легіоні Збройних сил України, заявили про дискримінацію з боку командира. За результатами розслідування, командир був понижений у званні.

Про це повідомила громадська організація “ЛГБТ+ військові”, чия юридична служба допомагала Евелін.

В організації розповіли, що до початку війни Евелін жили в Польщі, а після початку повномасштабного російського вторгнення приєдналися до 1 батальйону Інтернаціонального легіону в Харкові.

Евелін було присвоєно звання старшого солдата та вручено грамоту від командира за високий професіоналізм. Проте у 2023 році вони перевелися до 2 батальйону, а згодом повернулися до Польщі, оскільки, за їхніми словами, зазнавали систематичної дискримінації з боку інших військових і командира.

Зокрема, офіцери погрожували розірвати контракт з Евелін через їхню належність до ЛГБТ+ та участь у драгу. Командир наказав не носити нашивку з єдинорогом — символом ЛГБТ+ військових — і видалити відео в TikTok, що підтримує права ЛГБТ+.

Евелін розповіли, що їм закидали, ніби їхні дії “принижують Україну”, хоча вони також отримували підтримку від інших іноземних та українських військових.

Розслідування, яке було ініційовано на основі рапорту Евелін до омбудсмена та радниці з гендерних питань командування Сухопутних військ Оксани Григор’євої, встановило факти дискримінації.

У результаті, начальника штабу та заступника командира Інтернаціонального легіону притягнули до дисциплінарної відповідальності та понизили в посаді. З керівництвом легіону провели роз’яснювальну роботу щодо недопущення дискримінації.