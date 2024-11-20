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ЦНС: На ТОТ намагаються вивезти талановитих українських дітей до РФ

Російські окупанти формують списки талановитих дітей на тимчасово окупованих територіях України, щоб вивезти їх до профільних інтернатів на території РФ.

Середа, 20 листопада 2024, 08:17

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Кремлівські окупаційні адміністрації формують списки дітей, які мають досягнення в галузі музики, мистецтва та спорту. Надалі планується вивести цих дітей до профільних інтернатів на території РФ, обіцяючи переваги над однолітками з ТОТ”, — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, росіяни намагаються депортувати якомога більше талановитих українських дітей з тимчасово окупованих територій.

“Імперія роками живиться мізками підкорених народів, саме тому перше що вчиняє кремль на захоплених землях – це викачка матеріальних та інтелектуальних ресурсів“, — зазначили в ЦНС.

Крім того, у Центрі закликали батьків не допустити, щоб росіяни знищили майбутнє їхніх дітей. Там наголосили, що Росія перебуває в міжнародній ізоляції, а її спорт, мистецтво та культура втратили конкурентоспроможність у вільному світі.

Теги: війна, Діти, російська агресія, ЦНС

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