ЦНС: На ТОТ намагаються вивезти талановитих українських дітей до РФ

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
“Кремлівські окупаційні адміністрації формують списки дітей, які мають досягнення в галузі музики, мистецтва та спорту. Надалі планується вивести цих дітей до профільних інтернатів на території РФ, обіцяючи переваги над однолітками з ТОТ”, — йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначають, росіяни намагаються депортувати якомога більше талановитих українських дітей з тимчасово окупованих територій.
“Імперія роками живиться мізками підкорених народів, саме тому перше що вчиняє кремль на захоплених землях – це викачка матеріальних та інтелектуальних ресурсів“, — зазначили в ЦНС.
Крім того, у Центрі закликали батьків не допустити, щоб росіяни знищили майбутнє їхніх дітей. Там наголосили, що Росія перебуває в міжнародній ізоляції, а її спорт, мистецтво та культура втратили конкурентоспроможність у вільному світі.
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