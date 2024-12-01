Раніше міжнародний дитячий центр “Артек” приймав дітей із понад 130 країн світу на відпочинок. Після російської окупації півострова діти в “Артеку” замість відпочинку збирають дрони так званих героїв “сво”, плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки та збирають кошти на медикаменти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними Спротиву, днями юним артеківцям довелося ще й зібрати 223 кілограми оливок, які відправили військовим російської армії.

“Такі “волонтерські” акції місцеві колаборанти проводять регулярно. На базі колись зразкового відпочинкового табору для дітей, кремлівські посіпаки створили ціле виробництво допомоги для армії РФ. Тут юні гості мають відробити обов’язкові трудові години. Не менше 6 годин у тиждень”, – йдеться у повідомленні.

В ЦНС наголошують, що практика залучення населення до підтримки путінської армії дуже поширена на тимчасово окупованих територій України. Головна мета цього – викривити правду про справжні цілі вторгнення Росії в Україну та виховання лояльності у молодого покоління до окупантів.