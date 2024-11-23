Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

“Напередодні дня вшанування жертв голодомору, спричинених антилюдською політикою російських окупантів, ворог вкотре готується до репресій. Росіяни намагаються зачистити будь-яку згадку про свій злочин, в результаті якого загинули мільйони українців. Саме тому на тимчасово окупованих територіях України ворог одразу знищив будь-які нагадування про трагедію: від памʼятників до музейних експозицій”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, окупанти закликали здавати всіх, хто запалюватиме свічки памʼяті в суботу, або проявляти інші ознаки скорботи.

“Такими залякуваннями ворог хоче стерти в українців національну памʼять. Проте ці наміри марні, адже для українців життя співвітчизника значить набагато більше, ніж життя росіян для росіян, які ніхто не цінує”, — нагадують в ЦНС.