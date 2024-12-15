Росіяни вигадали ще один спосіб привласнити житло місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Цього разу прокремлівські посіпаки вирішили “перерахувати” борги за комунальні послуги місцевих мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

“У тимчасово окупованому Мелітополі кремлівські прихвосні вирішили “перерахувати” борги за комунальні послуги місцевих мешканців. І відлік пішов від початку приходу “руського міра” у місто попри обіцянки про списання несплат. У результаті в людей намалювалися захмарні суми, які не в силі оплатити. Відповідно за борги росіяни накладатимуть арешти на помешкання та конфісковуватимуть на користь “молодой республікі”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, ЦНС вдалося виявити ще один спосіб, у який росіяни “віджимають” нерухомість на ТОТ. Так, нещодавно у тимчасово окупованій Горлівці стало відомо про те, що на проспекті Перемоги кілька будівель визнано “безхозними”.

Центр національного спротиву наголошує, що всі правові документи, видані Росією, не мають юридичної сили, а власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно, всупереч документам, що їх можуть видати окупанти.