Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
“У тимчасово окупованому Мелітополі кремлівські прихвосні вирішили “перерахувати” борги за комунальні послуги місцевих мешканців. І відлік пішов від початку приходу “руського міра” у місто попри обіцянки про списання несплат. У результаті в людей намалювалися захмарні суми, які не в силі оплатити. Відповідно за борги росіяни накладатимуть арешти на помешкання та конфісковуватимуть на користь “молодой республікі”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, ЦНС вдалося виявити ще один спосіб, у який росіяни “віджимають” нерухомість на ТОТ. Так, нещодавно у тимчасово окупованій Горлівці стало відомо про те, що на проспекті Перемоги кілька будівель визнано “безхозними”.
Центр національного спротиву наголошує, що всі правові документи, видані Росією, не мають юридичної сили, а власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно, всупереч документам, що їх можуть видати окупанти.
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