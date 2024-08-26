Найчастіше російські військові аеродроми у 2024 році атакували дрони Головного управління розвідки Міноборони України. Унаслідок атак знищено 3 військові літаки РФ, зокрема один МіГ-31К.

Про це ідеться в дослідженні авторитетної OSINT-агенції Molfar.

Дослідники визначили, що з березня по серпень 2024-го на авіабази на території Росії здійснено 35 атак, ще 5 — на військові аеродроми в тимчасово окупованому українському Криму.

Дрони-камікадзе ГУР — 32% від усіх цих ударів;

Служба безпеки України — ще 15%;

Сили оборони — 10%;

Сили спецоперацій — 9%;

Повітряні сили ЗСУ — 7%.

Приблизно 1/5 частина атак по російській авіаційній інфраструктурі здійснили невідомі сили чи підрозділи, додають аналітики.

До прикладу, 21 серпня українські безпілотники атакували кілька важливих військових об’єктів на заході Росії. Зокрема — по центру радіоелектронної розвідки та аеропорту поблизу Москви, а також по авіабазі в Ростовській області.

Міністерство оборони РФ заявило, що вночі 26 серпня збило 20 українських безпілотників над 7 областями. У Росії показують кадри атаки на Енгельс, де розташований військовий аеродром.